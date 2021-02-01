العراق يُطلق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول تنظيم داعش

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الإثنين، انطلاق عملية أمنية جديدة لملاحقة فلول داعش غربي البلاد.



وأوضحت الخلية في بيان بداية عملية "أسود الجزيرة انطلقت في مرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي العراق بمشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى بتسعة محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم".

ويُذكر أن القوات العراقية تمكنت في الشهر الماضي من الإيقاع بعدد كبير من قيادات التنظيم، بينهم والي العراق في داعش، في جنوب محافظة كركوك.