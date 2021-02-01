شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لأهالي الضحايا أمام منزل المحقق في ملف "انفجار بيروت" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت مجموعة من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام منزل المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان في حي الأشرفية بالعاصمة اللبنانية، احتجاجاً على اعتكافه عن استكمال التحقيق في الحادث .

ورفع المحتجون صور شهداء الانفجار ولافتات كتب عليها شعارات تسأل عن مصير التحقيق وتدعو إلى "عدم التمييع والاستهتار".

ودعا أهالي ضحايا المرفأ القاضي صوان لاستئناف التحقيقات وكشفها.

ووقع خلال الوقفة الاحتجاجية تدافع بين القوى الأمنية من عناصر مكافحة الشغب التي انتشرت في المكان وبين المحتجين.

يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل حوالي 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.