شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك بين فريق دفاعه.. محاكمة ترامب تقترب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتبلور هذا الأسبوع محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية غير المسبوقة من خلال رسم الديمقراطيين إطارا لدعواهم وسعي ترامب على عجل لإعداد دفاعه وسط ارتباك في فريق محاميه.

ومن المقرر أن يقدم ترامب رده على الاتهام الموجه له غدا الثلاثاء لكنه غير رئيس فريق المحامين في عطلة الأسبوع.

وسيكون أمام فريقه الجديد بقيادة المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور ما يزيد قليلا على أسبوع للاستعداد قبل بدء المحاكمة في التاسع من فبراير شباط الجاري.

رغم ذلك فإن الديمقراطيين الذين يسعون لإدانته بتهمة "التحريض على التمرد" يواجهون مهمة شاقة.

سيتعين عليهم اقناع ما لا يقل عن 17 من بين 50 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ بأن ترامب أذنب بتحريض مؤيديه على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير كانون الثاني في محاولة غير ناجحة لمنع الكونجرس من تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت شهر نوفمبر تشرين الثاني. وقتل خمسة أشخاص خلال الفوضى.

وبعد أن ترك ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني، لن يكون للتصويت بإدانته اثر عملي كبير لكن قد يفتح المجال أمام التصويت على منعه من تولي أي منصب رسمي في المستقبل.

وسيقدم الديمقراطيون بمجلس النواب، الذين سيعرضون الأمر على مجلس الشيوخ، ايجازا يسبق المحاكمة لشرح قضيتهم ضد ترامب. كما سيحددون بحلول يوم الثلاثاء إذا كانوا ينوون استدعاء شهود، وهي النقطة الحيوية في محاكمة العام الماضي.