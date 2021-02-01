السيسي يدعو لتكاتف عربي ضد الإرهاب المدعوم خارجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إلى ضرورة وحدة الدول العربية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي، الإثنين، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري، بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان له، إن "السيسي شدد على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية لاستعادة الاستقرار في دول المنطقة كافة".

وأضاف الرئيس المصري أن "المنطقة تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة".

وناشد الرئيس المصري، في كلمته الافتتاحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المشاركين بـ"التعاون والوقوف صفا واحدا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات لإعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية".





وأكد السيسي أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن".

من جانبهم؛ وجّه المشاركون في المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، التهنئة لمصر على افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري.

وأكد المشاركون أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربي، من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة.



