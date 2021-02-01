صفقات كورونا المربحة.. "أسوس" البريطانية تشتري 4 منافسين دفعة واحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفرص تخرج من رحم الأزمات، قاعدة اقتصادية طبقتها شركة بيع الأزياء على الإنترنت "أسوس"، التي اشترت متجر بيع الأزياء بالتجزئة "توب شوب".

الصفقة التي يمكن وصفها بأنها إحدى صفقات الجائحة الرابحة شملت 3 علامات تجارية أخرى، مقابل 363 مليون دولار.

وأكدت "أسوس" البريطانية الشهيرة، اليوم الإثنين، أنها اشترت العلامة التجارية وعلامة "توب مان" التجارية الشقيقة لها، بالإضافة إلى العلامتين التجاريتين "ميس سيلفريدج" و"إتش آي آي تي".



ويشار إلى أن العلامات التجارية كانت جزءا من مجموعة "أركيديا"، المملوكة للقطب البريطاني فيليب جرين.

وقالت "أسوس" في بيان لها إنها أنفقت أيضا 30 مليون جنيه إسترليني آخر على المخزون، وأنها سوف تستعين بـ300 موظف كانوا معرضين لخطر التسريح من العمل.

أضافت أنه لن يتم تضمين المتاجر في صفقة الشراء، مما يعني أن هناك 2500 من موظفي البيع بالتجزئة الذين ما زالوا معرضين لخطر التسريح من العمل، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وخلال ذروة تفشي فيروس كورونا تجاوزت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من 2020 المليار جنيه إسترليني، أي 1.2 مليار دولار، على الرغم من تراجع مبيعاتها في المملكة المتحدة.

وأوضحت الشركة أن الطلب كان مرتفعاً على منتجات لم تكن رائجة لديها من قبل، مثل الملابس غير الرسمية والرياضية ومنتجات التجميل.