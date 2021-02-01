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السلطات الكويتية تعلن أن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تقدم باستقالته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الإثنين أن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تقدم باستقالته.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ترأس اجتماعاً لمجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي اليوم، وأحاطه علما بقبول استقالة الجارالله ابتداءً من 28 يناير (كانون الثاني).

وأشاد الوزير بمناقب الجارالله وتفانيه وإخلاصه خلال مسيرته المهنية وإسهاماته المميزة والبارزة في خدمة الكويت ومصالحها وسياستها الخارجية.

وأحاط الوزير المجلس علما بتكليف السفير جمال الغانم بأعمال نائب وزير الخارجية بالوكالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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