شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعتقل 18 لبنانياً وسورياً على صلة بـ«داعش» الإرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - رويترز

قال الجيش اللبناني، الاثنين، إنه اعتقل 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين المرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال الجيش في بيان إن الاعتقالات جاءت نتيجة سلسلة «عمليات ميدانية» خلال الأسبوعين الماضيين في بلدة عرسال الحدودية في الشمال.

وجاء في البيان: «أوقفت مديرية المخابرات في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصاً من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي».

وتابع: « اعترف الموقوفون بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور، ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية».

وكانت جرود عرسال، وهي منطقة قاحلة في الجبال الواقعة بين سوريا ولبنان، قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة المنخرطة في الأزمة السورية، بما في ذلك تنظيمَي «داعش» و«جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) الإرهابيَين.