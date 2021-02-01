شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها «بأيّ ثمن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: «أ ف ب»

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن المشاركين في الحوار الليبي الذين يجتمعون طوال الأسبوع في سويسرا لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي، «ينبغي أن يفوا مهما كلّف الثمن» بوعدهم إجراء انتخابات في نهاية العام الحالي.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز: «لقد وضعتهم علامة لا تُمحى على الجدول الزمني، هي إجراء انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، ووافقت على هذا القرار الأغلبية العظمى من مواطنيكم، وهو تعهّد ينبغي احترامه مهما كلّف للثمن».

وعلى الرغم من تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثاً جديداً إلى ليبيا في الفترة الأخيرة، فإن وليامز لا تزال ترأس المفاوضات الليبية الشاقة.

وكانت وليامز تتوجه في كلمتها إلى 75 مندوباً ليبياً يضعون الكمامات ويجتمعون في قاعة مؤتمرات كبيرة بغية احترام التباعد الاجتماعي، بعد الاستماع إلى النشيد الوطني الليبي.

وأضافت وليامز في القاعة التي بقي موقعها المحدد سرياً، أن «الشعب الليبي يدعمكم. يدعمكم ويتمنى أن تنجحوا. يحتاج إلى أن تنجحوا. لا تخيبوا أمله».

توحيد المؤسسات

وتستمر المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة، وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحاً كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يوم السبت.

وبدون تأخير، بدأ كل مرشح يقدّم نفسه عبر الفيديو ويردّ على الأسئلة لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة ولا تخلو من المقاطعات، بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت.

وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوّتون «على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان»، وينبغي على هذا المجلس الانتقالي «إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن» حتى موعد الانتخابات.

وأُطلق الحوار الليبي في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة.

مرشحون للمجلس الرئاسي

ووافق المشاركون في الحوار على لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي التي تتضمن ثلاث نساء، ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق التي تتخذ طرابلس مقراً، وغالباً ما طُرح اسمه بين الأسماء المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لفايز السراج، وتوصف العلاقة بين الرجلين بأنها صِدامية.

أما أحمد معيتيق، رجل الأعمال المتحدر من مصراتة، والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، فهو مرشح أيضاً لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.

ومن المرشحين للمجلس الرئاسي أيضاً، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في انتفاضة عام 2011.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، توافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس، على تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنهم لم يتفقوا على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة لضمان عملية الانتقال إلى حين حلول موعد الانتخابات، وفي 19 كانون الثاني/يناير، توافق طرفا النزاع على هذه الآلية.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالتقدم المحرز في المفاوضات، مكرراً دعوته إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودين في البلاد الذين كان من المفترض أن يخرجوا في 23 كانون الثاني/يناير في أقصى حد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.