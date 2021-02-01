شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أكتوبر الماضي، بتسجيلها 17 ألفاً و648 إصابة، مقارنة بأمس 18 ألفاً و359، ليبلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و868 ألفاً و87 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضاً بـ437 حالة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 485 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى 73 ألفاً و619 حالة وفاة.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعاً تدريجياً في وتيرة تفشي «كورونا» على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي، باستخدام لقاح «سبوتنيك V».

(وام)