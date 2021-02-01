شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلق منصة الخدمة الذاتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إطلاق منصة الخدمة الذاتية كقناة تقديم خدمة جديدة للمتعاملين، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تطوير منظومة تطوير الخدمة، حيث تمثل قفزه نوعيه في عملية تقديم الخدمات، وسعيها الدائم لتقديم خدمات نوعية، تتواءم مع متطلبات الحكومة، ودعماً لتلبية تطلعات متعامليها.

وقالت نورة الرميثي، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين بالمؤسسة: يأتي إطلاق هذه الخدمة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد لتحقيق سعادة المتعاملين.

وأضافت بأن المنصة تعتبر نقلة نوعية من الناحية التقنية، من حيث الخدمات الشاملة التي تقدمها والمزايا الأمنية العالية التي تتمتع بها المنصة، كما أن المؤسسة وفرت جهازين للخدمة الذاتية، يتميزان بأحدث التقنيات المتطورة، لتمكين متعاملي المؤسسة من إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي، وتوفير الوقت والجهد عليهم وإنجاز طلباتهم بمرونة، وتمكينهم من إجراء أي معاملة دون الحاجة إلى مساعدة موظفي إسعاد المتعاملين في المؤسسة، كما يستطيع المتعامل التقديم على جميع الخدمات كما هي متاحة في الموقع والتطبيق الخاص بالمؤسسة.