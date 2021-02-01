شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء إرشادي «افتراضي» لطلبة جامعة الشارقة الجدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نقل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ترحيب وتهنئة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، إلى طلبة جامعة الشارقة المنضمين إلى كلياتها وتخصصاتها المختلفة لبناء مستقبلهم العلمي والمعرفي.

جاء ذلك خلال حفل اللقاء الإرشادي الافتراضي مع الطلبة المستجدين من كافة كليات الجامعة للعام الجامعي الجديد، والذي أقامته جامعة الشارقة بحضور الدكتور عيد محمد كنعان، عميد شؤون الطلاب، والدكتورة سلامة الرحومي، عميدة شؤون الطالبات، ونواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات ومديري الإدارات والمراكز بالجامعة والطلبة المستجدين.

وخلال كلمته الافتتاحية قال مدير الجامعة: «يسعدني أن أرحب بكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء أسرة الجامعة الذين يساهمون في تنمية وتطوير العلم والمعرفة لدى كل واحد منكم لتكونوا علمياً ومعرفياً ومهارياً بالقدر الذي ستقدمونه لأنفسكم من اهتمام ورعاية ومسؤولية في اكتساب هذه الأركان الثلاثة، والتي كما تعلمون تشكل كيان وشخصية الذي عمل بها أو قام على أساسها، ويختلف عمق هذا التشكيل باختلاف هذا الاهتمام وهذه الرعاية، ولعله من المناسب أن أشير لكم هنا بأن الجامعة تولي الطالب المتفوق وفق اللوائح والقوانين التي تعمل عليها الكثير من الاهتمام والرعاية، حيث يكون في مقدمة من يمثلها في المحافل العلمية والمعرفية والإبداعية، وليس هذا فحسب بل إن الجامعة تعمل على مكافأته بهذا التفوق الدراسي بأن تجري له حسماً كبيراً على رسومه الدراسية يبدأ بما نسبته 25% ليصل هذا الحسم إلى 50%، لهذا أدعوكم جميعاً لتضعوا هذا الخيار نصب أعينكم وأنتم تستعدون لدخول الجامعة».

وأضاف قائلاً: «ولعل آخر وخير ما يمكنني أن أتركه في وعيكم جميعاً، أنكم بانتسابكم إلى جامعة الشارقة كطلبة، فإنكم تنتسبون إلى صرح علمي شامخ يقوده ويوجهه ويدعمه مادياً ومعنوياً رائد العلم والعلماء، وأن هذا الصرح ونتيجة لهذه القيادة والتوجيهات والرعاية السامية استطاع أن يحقق في بضع سنين ما عجزت عن تحقيقه أعرق الجامعات العالمية العريقة بعشرات السنين».

وأكد على اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية أبنائها الطلبة وأعضاء هيئاتها التدريسية والإدارية والفنية، ثم قدم مدير الجامعة مجموعة من النصائح الأبوية لأبنائه الطلبة الجدد لتساعدهم على الاندماج الفعال في الحياة الجامعية.

تخللت الحفل، فيديوهات قصيرة عن عمادتي شؤون الطلاب والطالبات للتعريف بهما وما تحتويه كل واحدة من أقسام مختلفة وما تقدمه من خدمات وأنشطة للطلبة.