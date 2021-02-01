شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تنظم غدا مؤتمر علوم الطاقة المتجددة واستخداماتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

تنظم جامعة الإمارات المؤتمر الدولي السادس في علوم الطاقة المتجددة واستخداماتها ICREGA، غداً ويستمر حتى 4 فبراير الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي Zoom.

ويفتتح المؤتمر زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى للجامعة، بكلمة ترحيبية يؤكد خلالها الدور الذي تقوم به الدولة في تنمية مصادر الطاقة المتجددة، سواء في الإمارات أو عبر الشراكات مع العديد من الدول الصناعية والنامية، لتحقيق فرص الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة وحماية البيئة الطبيعية.

ويشارك في المؤتمر سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في جلسة حوارية حول استراتيجية ورؤية دولة الإمارات 2050 لصناعة الطاقة المتجددة وتطوير مصادرها، في ظل معدلات الطلب والاستهلاك المتوقعة، وتحقيق التنمية المستدامة، تعقبها الجلسة الأولى لفعاليات المؤتمر بمشاركة رئيسي الجلسة الدكتور محمود الأحمد، والدكتورة خولة الكعبي.

ويعد هذا المؤتمر أحد أهم الفعاليات في مجال الطاقة المتجددة، ويجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في هذا القطاع الحيوي المهم من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية العلمية المحلية والدولية، إضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات المهتمة باستغلال الطاقة المتجددة.

كما سيستضيف عدداً من الشخصيات البارزة كخبراء متحدثين من الولايات المتحدة وغيرها من الدول، مشكلًا منصة علمية وبحثية رائدة في المنطقة، تهدف إلى مناقشة التقدم العلمي ونتائج الأوراق العلمية المتخصصة في الابتكارات العلمية الحديثة في مجال الطاقة المتجددة واستخداماتها.

وأوضح زكي أنور نسيبة أن جامعة الإمارات تنظم هذا المؤتمر بوصفه جزءاً من رؤيتها الوطنية لتعزيز الخطة الاستراتيجية لصناعة الطاقة المتجددة واستخداماتها في الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة عبر الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.