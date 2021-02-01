شكرا لقرائتكم خبر عن خمسيني «يتحدى الجاذبية» للحفاظ على تقليد قديم في إقليم كُردستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إقليم كُردستان - رويترز

عندما يستحيل السير في الأوحال، ويتعين الاستعانة بوسيلة مساعدة إما المشي على أعواد الخشب لإطالة الساقين أو استخدام الشاحنات الصغيرة (بيك آب)؛ فإن الإجابة معروفة؛ حيث لا يمكن تفضيل الركائز الخشبية على الشاحنات في اجتياز المنحدرات الثلجية وسط تضاريس وعرة في منطقة تقع شمالي إقليم كُردستان في العراق.

لكن صباح عبد الرحمن البالغ من العمر 55 عاماً يفعلها منذ عقود، ويستخدم الركائز بإخلاص وتفان لتقليد عاش عليه الآباء والأجداد عندما كانت الشاحنات نادرة الوجود؛ أو حتى قبل اختراعها.

يتذكر عبد الرحمن سنوات طفولته؛ حين كان القرويون يزورون بعضهم عندما يذوب الثلج في فصل الربيع، وتتحول الأرض إلى جُزر من الوحل والطين. كانوا يلتجئون إلى الركائز الخشبية المتينة كي لا تغوص أقدامهم في الوحول.



شاهد على الماضي

بقيت الركائز الخشبية شواهد من زمن ماض كانت العائلات تعتمد فيه على رعي الماشية في التضاريس الصخرية. ظلت هذه الممارسة تتلاشى مع تعاقب السنوات في حياة عمر عبد الرحمن.

لكنه حافظ على وفائه لها معظم سنوات حياته. ظل يمشي مرتفعاً عن الأرض متحدياً قوانين الجاذبية للحفاظ على تقاليد أجداده من الضياع.

وقال أحد الجيران، ويدعى سليمان خالد، إن عبد الرحمن معروف عند الجيران بهوايته التي لم تكن مجرد وسيلة عملية للتغلب على صعوبة السير؛ بل رياضة للشباب الذين لا تتوفر لهم معدات رياضية.

وقال خالد إن «هذا التراث الذي أعاده (كاكا) صباح (السيد صباح باللغة العربية)، كان جميع الشباب يستخدمونه كنوع من التراث حينها، وكنوع من الرياضة أيضاً، لأن الأدوات الرياضية كانت قليلة جداً في ذلك الوقت».

ولا يزال عبد الرحمن يتسلق الأشجار لقطع الفروع المناسبة لنحت ركائزه، ويقول إن أخشاب شجرة السنديان هي «الأقوى والأكثر أماناً».

ويغني عبد الرحمن بِلغتهِ الكُردية، ويرقص على أعواد الخشب، ويحافظ على لياقته البدنية، كما يأمل في أن يكون مصدر إلهام للآخرين لمعاودة ممارسة طقوس كانت شائعة في الماضي، ولا تزال ملائمة وعملية في الوقت الراهن.