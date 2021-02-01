إنقلاب في ميانمار.. انتشار عسكري وقطع الاتصالات والانترنت.. واعتقال الزعيمة أونج سان سو تشي.. ماذا حدث؟

الشارقة - اميمة ياسر - انقلاب عسكري في ميانمار..

استولى الجيش في ميانمار على مقاليد السلطة، وذلك بعدما قام باعتقال الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.

وجاء في بيان تم بثه على التليفزيون العسكري، أن كل السلطات مُنحت للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.

وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.

ودعت سو تشي أنصارها إلى "عدم قبول ذلك" و"الاحتجاج على الانقلاب"، حيث قالت في رسالة كتبتها قبيل اعتقالها إن تصرفات الجيش "أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية"، بحسب قولها.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أعلن الجيش أنه سلّم السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونج هلينج، بسبب "تزوير الانتخابات".

وانتشر الجنود في شوارع العاصمة ناي بي تاو وفي المدينة الرئيسية يانجون.

وكانت ميانمار، التي عُرفت باسم بورما، خاضعة لحكم القوات المسلحة حتى عام 2011، عندما أنهت الإصلاحات الديمقراطية بقيادة أونج سان سو تشي الحكم العسكري.

ردود أفعال

أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها للانقلاب، قائلة إن واشنطن "تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني.

وقال بلينكين إن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور" .

كما أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الانقلاب و"السجن غير القانوني" لأونج سان سو تشي.

ودعت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، الجيش "على احترام سيادة القانون والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن اعتقلوا بشكل غير قانوني".

وحثت اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي السلطات في ميانمار على احترام الديمقراطية.

وقالت الصين، التي لها حدود مشتركة مع ميانمار، إنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار.

وطالبت بكين جميع الأطراف في ميانمار إلى "حل خلافاتهم" بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونج سان سو تشي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وان ون بين، خلال مؤتمر صحفي، إن "الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وعلّقت كل من تايلاند وكمبوديا، وهما دولتان مجاورتان أخريان، على الأوضاع قائلين إن استيلاء الجيش على السلطة مسألة داخلية في ميانمار.

ما هو الوضع؟

بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإنه قد تعطلت الاتصالات والإنترنت عبر الهواتف المحمولة وبعض خدمات الهاتف في المدن الكبرىز

وأعلنت محطة الإذاعة الحكومية "إم آر تي في" أنها تواجه مشكلات فنية وهي متوقفة عن البث.

كما حُظر تلفزيون "بي بي سي وورلد نيوز"، إضافة إلى محطات البث الدولية الأخرى أثناء توقف بث المحطات المحلية.

وشوهد الناس وهم يصطفون أمام آلات الصرف الآلي في يانجون، وسط توقعات بحدوث أزمة نقدية في الأيام المقبلة.

وبحسب جمعية بنوك ميانمار، فإن البنوك أوقفت مؤقتاً جميع الخدمات المالية.

وفاز حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، الذي تتزعمه سوتشي، بالانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، حيث حصد مقاعد تمكنه من تشكيل الحكومة، لكن الجيش قال إن التصويت كان مزوّراً.

اعتقال قيادات الحزب الحاكم

وأعلن المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ميو نيونت، في اتصال مع وكالة رويترز للأنباء، أن "سو تشي والرئيس وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح"، متوقعاً اعتقاله أيضاً. وطلب من الشعب "ألّا يرد بتهور وأن يتصرف وفق القانون".

وداهم الجنود منازل وزراء في عدة مناطق واقتادوهم، بحسب أفراد من عائلاتهم.

وكان من المفترض أن يجتمع البرلمان الجديد اليوم، الإثنين، للمرة الأولى، لكن الجيش كان يدعو إلى تأجيل الجلسة.

ماذا جرى خلال الانتخابات؟

فاز حزب الرابطة الوطنية بنسبة 83 في المئة من مقاعد البرلمان، في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر الماضي، والتي نظر إليها كثيرون على أنها استفتاء على حكومة أون سان سوتشي المدنية.

وهي الانتخابات الثانية التي تجرى منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.

واعترض الجيش على النتائج وقدّم شكاوى لدى المحكمة العليا ضدّ كلّ من الرئيس ورئيس اللجنة الانتخابية.

وتصاعدت المخاوف بشأن انقلاب عسكري، وذلك بعد تهديد الجيش "بالتحرك" ضدّ عملية التزوير. ورفضت اللجنة الانتخابية المزاعم بشأن التزوير.