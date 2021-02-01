مقاتلة روسية من نوع سو24 تتحرش بالمدمرة الأمريكية دونالد كوك في البحر الأسود

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت البحرية الأمريكية مقطعا مصورا يظهر تحليق مقاتلة روسية من نوع "سو 24" على علو منخفض بجوار المدمرة "دونالد كوك" في البحر الأسود.

ففي تغريدة نشرتها البحرية جاء فيها: "تعمل البحرية الأمريكية بانتظام في البحر الأسود لصالح الناتو والحلفاء والشركاء لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. اليوم، تعمل المدمرة الأمريكية دونالد كوك في المياه الدولية في البحر الأسود، وتقوم الطائرة الروسية Su-24 بتحليق منخفض بالقرب منها".

يذكر بأن المدمرة الأمريكية "دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ توماهوك كروز، دخلت مياه البحر الأسود في 23 يناير/كانون الثاني. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن بحارتنا كانوا يتتبعون تحركات السفينة الأمريكية. بعد خمسة أيام، دخلت مدمرة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية، بورتر، البحر الأسود. لوحظت أثناء عبوره مضيق البوسفور.