شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: الحمد الله المنحنى الوبائى لفيروس كورونا فى انخفاض .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، من الأعضاء الحرص على اتباعى الاجرءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بشدة سواء فى ارتداء الكمامة أوالتباعد الاجتماعى، قائلا :"الحمد الله المنحنى الوبائى فى انخفاض متعكم الله بالصحة والعافية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وقبل بدء الاستماع الى بيان وزير المالية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة

ويأتي ذلك في ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع