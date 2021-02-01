شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحيل بيان وزير المالية للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذى ألقاه أمام المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه، لمتابعة ودراسة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به وزير المالية من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد كشف عن الجهود التى تمت بشأن تحسين دخول العاملين بالدولة، قائلا :"شهدت مخصصات الباب الأول الخاصة بالأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة زيادة من مبلغ 198.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2014/2015 إلى مبلغ 335 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021 بمعدل نمو70%، لافتا إلى أن هذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين اساسيين فى تحسين هيكل الأجور.

وأضاف وزير المالية، المحور الأول شمل زيادة الأجور للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تحسين منظومة الأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور من 800 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا بدءا من 2014 ثم الى 2000 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2019 مع زيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5.2 مليار جنيه بخلاف الأعباء التامينية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأشار محمد معيط ، إلى الاستمرار فى تمويل العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة بنسبة كانت 10% وتم رفعها إلى 12% من الراتب الأساسى، وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مضيفا، :"تم تقرير علاوات استثنائية بفئات مقطوعة وفقا للدرجات المالية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خلال الأعوام المالية من 2017 حتى 2021 بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه".