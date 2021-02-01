شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية للنواب: لم أصرف جنيه واحد على الحملة الإعلانية للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن رئاسة وزير المالية لهيئة التامين الصحى، لم يكن يفضلها، لكن كان هناك ضرورة بوصفه أنه كان عضوا أساسيا خلال عمل نظام التأمين الصحى، ولديه الذاكرة المؤسسية، مضيفا: "فى أقرب فرصة هيكون هناك رئيس لهيئة التأمين الصحى".

وأضاف، :"أنا لم أصرف جنيه واحد لا بوصفى وزير مالية أو رئيس لهيئة التأمين الصحى على الحملة الاعلانية الخاصة بالتأمين الصحى، انا لم اعمل حملة ولم اخرج جنيه من أموال التامين لاى حملة اعلانية".

جاء ذلك خلال تعقيبه على ما اثاره النواب بشان البيان الذى القاه بالجلسة العامة لمجلس النواب حول مدى التزام الوزارة، ببرنامج الحكومة خلال العامين الاخيرين.

وتابع وزير المالية قائلا: "حريصين على دعم مرفق الاسعاف.. والتأمين مشروع قومى ضخم وكثير من الدول لا تستطيع عمل تغطية لكل فئات المجتمع بسبب الأعباء المالية والموضوع مش فلوس وانما يحتاج إلى كوادر ورفع كفاءة".

واستكمل :" لولا جائحة كورونا كنا طبقنا التأمين الصحى الشامل على محافظة أو اثنين بجانب بورسعيد".

تأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.