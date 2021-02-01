شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الفتاح الشحات يطالب بزيادة مرتبات المعلم والطبيب:" لن يصلحا مالم يكرما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اللواء عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب، بتحسين هيكل المرتبات مع ما يتناسب مع غلاء الأسعار التي يلمسها المواطن المصرى، مؤكدا ضرورة زيادة مرتبات المعلمين والأطباء مستشهدا بقول الشاعر " أن المعلم والطبيب لن يصلحها إذا لم يكرما"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

وقال عبد الفتاح الشحات، إن دخول هذه الفئات لا تتناسب مع دورهم المسند اليهم، ولا تكفي المتطلبات اليومية مشدداً علي ضرورة توافق الدخل مع المتطلبات.

ودعا عضو مجلس النواب، إلي ضرورة النظر الي المعاشات وزيادتها بشكل عادل يضمن حياة كريمة لمن يخرج علي المعاش، ويصل لسن الستين ودخله يكون 800 جنيه فهذا لا يصح وليس معقول، داعيا إلي النظر الي الفئات الاقل دخلا حتي لانطلب منهم مهام معينة وعدم اعطاء الدروس الخصوصية للمدرسين، وعدم تزويغ الأطباء للعمل في المستشفيات الخاصة، ونلاقي مرتباتهم متدنية بهذا الشكل .

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.