شكرا لقرائتكم خبر عن النائب نادر مصطفى يطالب وزير المالية بتدقيق معايير اختيار المسؤولين بالجمارك والضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تحمل وزير المالية أيضا قدر من المسئولية السياسية وليس الاقتصادية فقط، فيما يتعلق باختيار المسئولين بمصلحة الضرائب والجمارك، بعد كشف عدد من جرائم تلقى الرشاوى المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

وأضاف مصطفي، لأول مرة في تاريخنا يتهم مسؤولا بحجم رئيس مصلحة الجمارك والضرائب بوقائع فساد، فأين هي آليه الاختيار التي جاءت بالمسؤول الأول عن الإيرادات، فما بالنا بما يتخذه من قرارات، هل أيقنا وراجعنا أن الخطأ لن يتكرر".

وانتقد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزير المالية لما وصفه بإغفال البعد الاجتماعي، مشيراً إلي أنه من أكثر الوزراء الذي تقدم بتعديلات تشريعية لكنه أغفل البعد الاجتماعي مما أثر علي سلباً علي الإنفاق العائلي، قائلاً: " ليس من الجائز أن نقف أمام الأرقام ونترك الملف الأهم للمواطن حيث البعد الاجتماعي".

وفي سياق متصل، نوه البرلماني إلي أن الوعيد والترهيب التي يتحدث بها مراراً وتكراراً أثرت سلباً علي الاستثمار، والحصيلة التي توجه لصالح الخدمات الأسياسية.

ووجه النائب نادر مصطفي ، في حديثة لوزير المالية سؤالا عن سبب عدم دخول الإسعاف في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.