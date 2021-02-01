شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأغلبية يسأل وزير المالية عن فلسفة تعديل قانون الضريبة مرة كل 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، على وجود مشكلات فى السياسة التشريعية للوزارة، متسائلا عن الفلسفة والرؤية التى دفعت المالية لتقديم 9 تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بمعدل مرة كل 3 أشهر، وهو أمر غير منطقى، قائلًا : لو حبينا نحفظهم هنتعب، إيه الدراسة والرؤية لكى تعدل قانون بواقع مرة كل 3 أشهر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

كما أشار زعيم الأغلبية البرلمانية، إلى الملف الخاص بالضرائب، مشيرًا إلى أن هناك غرامات تفرض وقضايا ترفع وتشديد فى الغرامات وفى المعاملة والعقوبة المالية فى الوقت الذى نجد فيه إعفاءات وتخلى وتنازل عن قضايا لذات الموضوع فما هو المعيار التى تتعامل به الضرائب مع الممولين والعملاء.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.