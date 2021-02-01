شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يستقبل رئيس الدستورية العليا: تعاون المؤسسات يحقق المصلحة لمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب -صباح اليوم- وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور وكيلى المجلس، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

فى مستهل اللقاء، قدم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه منصبه، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تعتز بان يتولى رئيسها الأسبق رئاسة مجلس النواب، قائلا: "المستشار جبالى قامه قانونية تضيف وتثرى الحياة النيابية"، متمنيا له كل التوفيق والنجاح فى هذه المهمة الوطنية.

ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى عن شكره وتقديره لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومستشارى المحكمة على هذه التهنئة، قائلا: "زيارة رئيس المحكمة الدستورية تؤكد مدى وأهمية التنسيق والدعم المستمر بين كافة مؤسسات الدولة".

وأكد المستشار جبالى، حرص مجلس النواب على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية على النحو الذى يحقق الصالح العام للدولة المصرية.

وفى ختام اللقاء قدم المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، درع المحكمة، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد سبق له قبل توليه رئاسة مجلس النواب التدرج فى عدة مناصب قضائية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.