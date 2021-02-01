شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يغلق باب مناقشة بيان وزير المالية.. ومطالب بحل مشكلة العمالة المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على طلب مقدم من بعض النواب وفقا للائحة، بغلق باب المناقشة والتعقيب على بيان وزير المالية بشأن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن جانبه، طالب النائب على بدر، وزير المالية بحل مشكلة العاملين المؤقتين فى الوزارات والجهات الحكومية، قائلا للوزير: "إمكانياتك تستطيع أن تنهى بعض الملفات العالقة وخاصة مشكلة عقود العاملين المؤقتين بالوزارات، كما طالب بدر بدعم وزارة المالية للبحث العلمى للنهوض به.

وشدد بدر، على ضرورة التصدى للتقديرات الجزافية لبعض مأمورى الضرائب العامة، لتشجيع التحصيل الضريبى وزيادته.

وتوافق معه النائبة رقية الهلالى، مطالبة بحل مشكلة العاملين المؤقتين، قائلة: "هناك عمال مؤقتين وعمالة موسمية من 15 إلى 20 سنة، ولا يوجد لهم تأمينات كويسة ولا أجور، ونطلب النظر بالرأفة لهذه الفئة البسيطة لتحسين أوضاعها".

كما طالبت الهلالى، وزير المالية بالكشف عن نتائج مسابقات التعيين فى بعض الوزارات، قائلة: "أسأل عن المسابقات المتتالية التى تعلن عنها الوزارات المختلفة، محتاجين نعرفل نظرا للعدد الكبير الذى تقدم لهذه المسابقات، لم نجد أى نتائج لهذه المسابقات، وللأسف مسألة تعيين معلمين لمدة شهرين ثم يتم الاستغناء عنهم فى منظر مهين".

فيما، تحدث النائب محمد خالد نور الدين، عن مشكلة استفادة بعض المواطنين المستحقين من برنامج معاش تكافل وكرامة وضرورة النظر للتظلمات المقدمة من بعض المواطنين، وأن يكون الاختيار بناء على أسس ومعايير، كما تحدث عن أهمية دعم مبادرة تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعى، متسائلا: "هل سيتم دعمها وتحفيز المواطنين".

وعن ملف التصالح فى مخالفات البناء، قال: "منعرفش الأرقام اللى اتجمعت كام، نتمنى الوزير يبلغنا الحصيلة كام، وهتتوزع على أى بنود".