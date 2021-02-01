شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن الانتهاء من استعداداتها لإجراء انتخابات الفرعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى سخى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن اللجنة انتهت من إعداد كافة الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات، مضيفا أن كل لجنة فرعية سيكون بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.

وأضاف مجدى سخى، أن قانون المحاماة ألزم بإجراء الانتخابات في 3 مواقع، هي غرف المحامين بالمحاكم، وأندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية، موجها رسالة للمحامين قائلا: "وقت إجراء الانتخابات الكثافة العددية داخل غرفة المحامين بالمحاكم سوف تكون أقل من الوقت الحالي، ولا داعي للقلق وسيتم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولن يسمح بالدخول سوى بالكمامة، وستعقم اللجنة كل ساعتين، ولن يسمح بالتكدس، وحال حدوث أي مشكلة سيتم إغلاق اللجنة".

وشدد على أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستتسلم الأحراز وتشرف على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، موضحا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من النقابة العامة تعمل منذ ما يزيد عن شهر ونصف للتجهيز لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأشار مجدى سخى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، الى جاهزية اللجنة لمواجهة أي مشكلة قد تحدث في بعض المحاكم، وأنها وضعت حلولا لها تتمثل في إقامة سرادق للانتخاب بجوار المحكمة التي سترفض إجراء عملية الانتخاب داخل غرفة المحامين بها، معربا عن أمله في أن يساعد المحامين اللجنة.