شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى نائب تنسيقية شباب الأحزاب يطلق مبادرة "اسأل وزيرة التضامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى مبادرة تحت عنوان "اسأل الوزيرة" وذلك لتلقى استفسارات وتساؤلات المواطنين وطرحها على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الجلسة التى تعقدها معها لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الاثنين.

تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى والنائب أحمد فتحى وكيل اللجنة لجلسة مناقشة تضم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين.

يذكر أن النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب، نظم عددا من الزيارات التفقدية المفاجئة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة ببعض دور المغتربات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بصحبة مسؤلى دور المغتربات، واستمع "فتحي" للطالبات ودار النقاش بينهم حول مستوى المعيشة، الشكاوى والمقترحات، وشدد "فتحى" على الاهتمام بمستوى المعيشة ودرجات النظافة بالإضافة إلى حسن التعامل.

ومن المقرر أن يستمر النائب أحمد فتحى، فى القيام بمثل تلك الزيارات للوقوف على آخر المستجدات، وساعيًا للوصول لأعلى مستوى من الخدمة التى تقدم للمواطنين.