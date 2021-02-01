شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكشف لـ "النواب " زيادات أجور المدرسين فى التعليم العام والأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، عن زيادة أجور الفئات الوظيفية التى تستهدفها الدولة بإعتبارها محور التنمية البشرية فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، قائلا: "بالنسبة لقطاع التعليم قبل الجامعى تم تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز التعليم قبل الجامعى لتصل جملة ما تم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر إلى نحو 1,5مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي ستتحملها الخزانة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وقبل بدء الاستماع الى بيان وزير المالية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة ، وقال وزير المالية، تقر زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم يستفيد منها نحو1,4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1,8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي تتحملها الخزانة وتم منح حافز اداء إضافي شهريا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50%من قيمة حافز الأداء الحالي يستفيد منه نحو 1,4مليون معلم بتكلفة سنوية 1,2مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمد معيط ، أنه تقرر أيضا زيادة حافز إدارة مدرسية، يتراوح من 150جنيها و250جنيها ويستفيد منها نحو110ألف من مدير ووكلاء المدارس والمعاهد الازهرية وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 311 مليون جنيه، وتابع الدكتور محمد معيط، قائلا:" تم تقرير مكافأة اضافية عن امتحانات النقل تعادل 25%يستفيد منها المعلمون والاداريون بقطاع التعليم قبل الجامعي وبتكلفة سنوية قدرها 2,3مليار جنيه مضيفا تم انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ويتم دعمه بمبلغ 500مليون جنيه من الخزانة.

وأشار وزير المالية، إلى إنه بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي تم تقرير زيادة مرتين بمبلغ 500 مليون جنيه لمخصصات حافز الجودة وتم زيادة مكافأة الامتحانات بالجامعات المصرية بعبء مالي 350مليون جنيه خلال عام 19/20 لتوحيد قيمة ما يعادل 500يوم سنويا لكافة الجامعات المصرية، وتم تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي ترتبط بالأداء التعليمي بالجامعات بتكلفة سنوية قدرها 285مليون جنيه خلال عام 19/20

ويأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الاستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.