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بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع الى وزيرى المالية والتضامن.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار حنفى جبالى ، ومن المقررأن يستمع المجلس إلى بيان كل من الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، والدكتورة نيفين القباح ، وزيرة التضامن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

ويأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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