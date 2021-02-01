شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "التنسيقية" يسأل عن خطط تحسين أوضاع المعلمين: مش لاقيين لقمة عيشهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدنى أوضاع المعلمون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بقوله: "المعلم مش لاقى لقمة العيش، ولو عنده أولاد مش قادر يصرف عليهم.. فما هى خطط تحسين أوضاع المعلمين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

وقال بدوى فى كلمته، أن أعضاء هيئة التدريس فى حالة يرثى لها، مضيفًا: "لقد كنت الأول على دفعتى وعندما أصبحت معيد تلقيت راتب 1200 جنيه، هل المفروض البس بيهم كويس واعمل ماجستير ودكتوراه.. الحقيقة أنى صرفت 160 ألف جنيه من جيبى الخاص لنيل شهادة الدكتوراه".

وأكد خالد بدوى، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمعلمين، إلا أنه منذ سنوات لم تبذل الحكومة جهدا فى التحسين الواضح لأوضاعهم، مضيفًا: "لو توفى أستاذ على سن الـ30 لن يجد أهلة قوتهم".

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.