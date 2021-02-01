طعن أمام الإدارية العليا يطلب الدعوة إلى عمومية غير عادية للمحامين

شكرا لقرائتكم خبر عن طعن أمام الإدارية العليا يطلب الدعوة إلى عمومية غير عادية للمحامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد عبد الغفار محمد المحامي، بطعن إمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بوقف القرار السلبي لنقيب المحامين، بالامتناع عن إعادة الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين.
كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة منه بذات الطلب والتي اختصمت نقيب المحامين.
وقال مقيم الدعوي، أن نقيب المحامين لم يقم بإعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية لمحامي محافظات الجيزة، والقاهرة وأسيوط والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة، وذلك لعدم ااكتمال النصاب القانوني لها.