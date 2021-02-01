شكرا لقرائتكم خبر عن طعن أمام الإدارية العليا يطلب الدعوة إلى عمومية غير عادية للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد عبد الغفار محمد المحامي، بطعن إمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بوقف القرار السلبي لنقيب المحامين، بالامتناع عن إعادة الدعوة إلى الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين.

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة منه بذات الطلب والتي اختصمت نقيب المحامين.

وقال مقيم الدعوي، أن نقيب المحامين لم يقم بإعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية لمحامي محافظات الجيزة، والقاهرة وأسيوط والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والبحيرة، وذلك لعدم ااكتمال النصاب القانوني لها.