شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب يسأل الحكومة عن تجاهل تنفيذ تعديلات البرلمان على الموازنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة تنفيذ تعديلات الموازنة العامة العام الماضى وكان على رأسها حافز المدرسين للمرحلتين ثانية وثالثة ابتدائى، فضلا عن حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بواقع نصف مليار، ومليار ونصف للمستشفيات الجامعية لصالح المستلزمات والخامات، رغم أن كل ذلك حق للبرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن سبب تجاهل الحكومة لتعديلات مجلس النواب فى الموازنة رغم أنه حق أصيل للمجلس فى إدخال أى تعديلات تراها".

وقال عمر، أن البيان الذى أدلى به وزير المالية فى 100 دقيقة أمام المجلس النيابى أغفل تماما الحديث عن خطط دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.