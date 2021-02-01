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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي، والبركة، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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