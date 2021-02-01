اختيار عمرو أبو العزم رئيسا غير تنفيذي لشركة الجمعية للتكنولوجيا المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة الجمعية للتكنولوجيا المالية اختيار عمرو كمال أبو العزم رئيساً غير تنفيذياً للمجلس الاستشاري بالشركة بجانب كونه مستثمراً، على أن يتولى أحمد محمود عابدين منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وقال عمرو كمال أبو العزم: "يشرفني الانضمام للمجلس الاستشاري لشركة الجمعية للتكنولوجيا المالية لما لهذا الكيان من أثر في تقديم أحدث الابتكارات والحلول المالية الخلاقة للوطن".

وأضاف: "تزامناً مع مساعي الحكومة المصرية نحو ترسيخ سبل الشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي، ستسهم الشركة من خلال منتجاتها الرقمية في إحداث طفرة نوعية بمفهوم الادخار المالي والارتقاء بخدمة العملاء للنهوض بالخدمات المالية الرقمية في السوق المصري".

ومن جانبه، قال أحمد محمود عابدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الجمعية: "يسعدنا تولي عمرو أبو العزم منصب الرئيس غير التنفيذي للشركة. سيثري أبو العزم من خبرة مجلسنا الاستشاري بسجله الحافل الممتد على مدار 28 عاماً في مجال الخدمات المصرفية والمالية وتمويل الاستثمارات".

وتابع: "بفضل استعانتنا بالخبرات المشهودة في القطاع من ناحية واستراتيجيات البنك المركزي لترسيخ سبل الشمول المالي من ناحية أخرى، تسعى شركة الجمعية للتكنولوجيا المالية جاهدة إلى زيادة حجم أعمال التمويل المتبادل للأفراد في السوق المحلي بتعظيم الاستفادة من وضع مصر الممتاز عالمياً في هذا الشأن".

ويشغل عمرو كمال أبوالعزم حالياً منصب رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، فضلاً عن شغله منصب عضو مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB)، ورئاسة مجلس الشرق أوسطي لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (MCSBE)، وعضوية مجلس إدارة وعضو لجنة إعادة الهيكلة ببنك ناصر الاجتماعي، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إنه سبق وأن تقلد أبو العزم منصب عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة تنمية للمشروعات متناهية الصغر.

كما عمل أبو العزم كنائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الألماني "KFW" في مصر، بجانب كونه مستثمراً في العديد من الشركات الناشئة ومشرفاً على عدد من رواد الأعمال الشباب ومستشاراً لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بحسب البيان.

وتأسست شركة الجمعية للتكنولوجيا المالية في 2019 على يد أحمد محمود عابدين كمنصة إلكترونية تتيح التمويل المتبادل من قبل الأفراد المعروفة باسم الجمعيات المالية، فعبر تطبيق هاتف المحمول الخاص بالجمعية، يمكن للمستخدمين الاشتراك في جمعيات مع مستخدمين آخرين لديهم إمكانيات ادخارية متطابقة في دوائرعامة، بحسب البيان.

ويتيح التطبيق أيضاً تيسير عمليات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن امتلاكه سوقاً مدمجاً يمكن المستخدمين من الوصول إلى منتجات مخفضة السعر كبديل للقبض النقدي، وفقا للبيان.