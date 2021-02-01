"الحديد والصلب" تبدأ حصر أصولها تمهيداً لعملية التقسيم والتصفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

بدأت شركة الحديد والصلب، إجراءات فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في يناير الماضي.

وبحسب مصادر في الشركة، تحدثت لمصراوي، فإن الشركة شكلت لجاناً لجرد المصنع، والتي بدأت أعمالها اليوم الاثنين، ومهمتها حصر أصول الشركة ومعداتها تمهيداً لتقسيم الشركة، وفقا لقرار الجمعية.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وستكون الشركة الجديدة - الشركة المنقسمة – تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، منقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية.

وجاء تشكيل اللجنة في موعد مبكر عن موعدها السنوي المقرر في نهاية السنة المالية يونيو من كل عام، بسبب اتجاه الشركة لتقييم الأصول تمهيدا لإجراء التقسيم الأفقي للشركة وفصل المناجم في شركة مستقلة بحسب المصدر.

وكان المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وجه في زيارة لشركة الحديد والصلب الخميس 21 يناير 2021، بتشكيل لجنة جرد للشركة تمهيدا لعملية التقييم لتقسيم الشركة.

ووفقا للمصادر، فإن السعداوي تحدث للعمال بأن قرار التصفية نهائي وأن الشركة القابضة ستسعى لإعطاء العمال حقوقهم بزيادة، وأنه لا سبيل للعودة في القرار.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قالت في بيان للبورصة الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن تتم عملية إصدار تراخيص وتأسيس الشركة المنقسمة وطرحها للتداول في سوق المال خلال شهرين من تاريخ الجمعية.

وقالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الانقسام.

كما تتوقع الجمعية، أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة.

وأِشارت الجمعية، إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات تقييد طلب قيد الأسهم في البورصة، والتنسيق مع شركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، وبدء تداول أسهم الشركة المنقسمة في البورصة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من يوم العمل التالي للتأشير في السجل التجاري.