أكثر من مليونين و227 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 2,227,605 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، وفق مصادر رسميّة، اليوم الاثنين.

وتأكدت إصابة أكثر من 102,878,810 أشخاص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 62,454,800 شخص.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير، وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

وسجلت الأحد 8457 وفاة إضافية و404,266 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1955 وفاة وبريطانيا (587) والبرازيل (559).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت 441,331 وفاة من أصل 26,187,424 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي سجلت 224,504 وفيات و9,204,731 إصابة والمكسيك مع 158,536 وفاة (1,864,260 إصابة) والهند مع 154,392 وفاة (10,757,610 إصابة) والمملكة المتحدة مع 106,158 وفاة (3,817,176 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 182 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (168) والمملكة المتحدة (156) والجمهورية التشيكية (153) وإيطاليا (146).

وأحصت أوروبا الاثنين عند الساعة 11,00 ت غ، 738,573 وفاة (33,409,695 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 597,439 وفاة (18,924,598 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 4561,347 وفاة (26,964,985 إصابة).

وسجلت في آسيا 240,696 وفاة (15,234,753 إصابة) والشرق الأوسط 97626 وفاة (4,743,191 إصابة) وأفريقيا 90979 وفاة (3,569,885 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31707 إصابة).



