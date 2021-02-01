الإمارات تقدم 106 آلاف جرعة لقاح ضد كورونا في 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 106,615 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3,440,777 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 34.79 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد-19” وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.