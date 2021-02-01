شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو لاحترام رغبات شعب ميانمار وإعادة الجمعية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة البريطانية إعلان جيش ميانمار تطبيق حالة الطوارئ واعتقال عدد من الشخصيات المدنية البارزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، في بيان اليوم: تدين المملكة المتحدة حالة الطوارئ المفروضة في ميانمار والاحتجاز غير القانوني لشخصيات في الحكومة المدنية والمجتمع المدني من قبل الجيش، مؤكدًا ضرورة احترام الرغبات الديمقراطية لشعب ميانمار وإعادة انعقاد الجمعية الوطنية سلميًا.