شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: استقرار العراق مهم لدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إن مجلس التعاون الخليجي يدعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وأن استقرار هذا البلد مهم بالنسبة لدول الخليج.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد اليوم مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس التعاون الخليجي حريص على تعزيز أواصر العلاقة القوية بين العراق ودول الخليج.

وكشف عن لقاء قريب لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والخليجيين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وأشار إلى أنه بحث مع الوزير العراقي ملف الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون.

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي: إن المباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ركزت على ملف محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أن دول الخليج تدعم استقرار بلاده.