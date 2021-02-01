شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خبر كاذب .. الأمير هاري يحصل على تعويض ضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل الأمير البريطاني هاري على اعتذار وتعويض كبير من ناشري صحيفة ذا ميل أوف صنداي اليوم الاثنين بعد أن رفع دعوى قضائية على الصحيفة اتهمها فيها بالتشهير بسبب مزاعم عن أنه تخلى عن مشاة البحرية الملكية.

ورفع هاري الدعوى بعد أن نشرت الصحيفة تقريرا في أكتوبر تشرين الأول جاء فيه أنه قطع الاتصال مع مشاة البحرية التي كان على صلة رسمية بها حتى تخلى عن واجباته الملكية في مارس آذار الماضي.

وقالت محاميته جيني آفيا أمام المحكمة العليا في لندن إن الصحيفة سوت أمورها الآن مع الأمير بشأن التقرير "التشهيري الكاذب الذي لا أساس له".