«التعاون الخليجي» يشدد على أهمية أمن واستقرار العراق

شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف من بغداد، على أهمية توطيد العلاقات بين دول المجلس والعراق.

وأكد الحجرف خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية في العاصمة العراقية، أن أمن واستقرار العراق وازدهاره، مهم لأمن دول الخليج كافة والمنطقة ككل. وأشار إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، والتي نص عليها بيان العلا، خلال القمة الـ41 للمجلس، والذي أكد على ضرورة دعم أمن وسيادة العراق، فضلاً عن دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك، أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي بقدرة السلطات العراقية وسعيها إلى بسط سلطة القانون على كافة الأراضي.

بدوره، ذكر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن دول الخليج تدعم استقرار البلاد. وتطرق إلى جدول لقاءات أمين عام مجلس التعاون، مشدداً على أهمية تلك الزيارة. كما لفت إلى ضرورة التنسيق مع الدول الخليجية من أجل استقرار المنطقة.

وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع الحجرف قضية الإرهاب، ومواجهة العراقيين لفلول «داعش»، ومحاولة الإرهابيين زعزعة الوضع في البلاد.

يذكر أن وزارة الخارجية كانت شددت العام الماضي على أولوية توسيع العلاقات بين بغداد ودول الخليج.

ومنذ تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه العام الماضي، اتسمت سياسته بالانفتاح على دول الخليج والولايات المتحدة على السواء.

كان الكاظمي أكد أن العلاقات العراقية السعودية هي المفتاح الرئيسي لمشاكل وحلول الأزمات في الشرق الأوسط.

