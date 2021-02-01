النفط تمنح وكالات بيع الزيوت لعموم المواطنين

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الشركة ستعلن عن ضوابط المنح الخاص بمنتجات الزيوت المحلية لعموم المواطنين وفق ضوابط سيُحددها الإعلان لاحقاً في وسائل الإعلام المرئي والمقروء".



واضاف طالب أن "الوكالات الممنوحة ستُمثل رافداً في دعم المنتج الوطني"،لافتاً الى ان "كفاءة الزيوت العراقية ومطابقتها للمواصفات العالمية ونيلها لأكثر من شهادة iso من مؤسسات عالمية".

ودعا طالب المواطنين الى "اقتناء الزيوت المحلية كجزء من ثقافة دعم المنتج الوطني"، مؤكداً ان "المستهلك المحلي وإرضاء الزبون أحد أهم النقاط التي تسعى لها الشركة ووزارة النفط بشكل عام".

واشار رئيس مجلس ادارة الشركة الى ان "هذه الخطوة تاتي ضمن حملة الحكومة ووزارة النفط الهادفة الى تعظيم الواردات الحكومية ودعم المنتج الوطني وبالتالي دعم اقتصاد البلد" .

