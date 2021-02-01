الاستخبارات تطيح بإرهابي حاول دخول قضاء الكرمة بالأنبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على احد الارهابيين في محافظة الانبار.



وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة التحدي أثناء محاولته دخول قضاء الكرمة بالأنبار".

وأشارت، إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".