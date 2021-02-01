تعذر حضوره.. تأجيل محاكمة عزت "ثعلب الإخوان" في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجأت محكمة مصرية النظر في إعادة محاكمة محمود عزت القيادي الإخواني البارز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وأدين عزت الذي تولى منصب القائم بأعمال جماعة الإخوان في القضية غيابيا وعوقب بالإعدام، لكن السلطات القضائية بدأت في إعادة محاكمته أواخر العام الماضي بعد القبض عليه.

ويلزم القانون المصري بإعادة محاكمة المدانين غيابيا. وقالت مصادر قضائية إن التأجيل جاء في ضوء تعذر حضور المتهم لمقر المحكمة.

ويحاكم عزت وقادة آخرون في جماعة الإخوان أمام محاكم مختصة بالإرهاب.

وكانت أولى جلسات المحاكم في قضية التخابر مع حماس عقدت في ديسمبر/كانون الثاني الماضي وتأجلت أيضا.

وبدأت إجراءات إعادة محاكمة عزت"ثعلب الإخوان"، بعد القبض عليه في أغسطس/آب الماضي في شقة بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

وكانت النيابة العامة المصرية أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

وظهر محمود عزت لأول مرة في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال إحدى جلسات محاكمته، بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه. حيث مثل بقفص الاتهام لنظر إعادة محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد (25 عاما) غيابيا بالقضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وصدرت بحق عزت وغالبية قيادات الإخوان أحكاما في أعمال شغب وإرهاب خلال فترة سيطرتهم على السلطة، وعقب عزلهم بثورة شعبية منتصف عام 2013.