السودان يؤكد على عمق العلاقات مع إثيوبيا ويستبعد أي حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مجلس السيادة السوداني على أن الخرطوم حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، مستبعدا نشوب أي حرب لإيمان الدولتين بالحل السلمي.

وقال عضو المجلس الفريق الركن ياسر العطا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه إن "السودان حريص علي تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة".

وأضاف أن الحدود بين السودان وإثيوبيا "تم ترسيمها وأن بلاده تملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدي المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية".



وأعرب عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لإيمانه بالحل السلمي وأن السودان لن يفرط في شبر من أراضيه.



وأثيرت مؤخرا أزمة بين أديس أبابا والخرطوم بشأن الحدود بين البلدين حيث أعلن السودان أنه استعاد منطقة سيطر عليها إثيوبيون منذ 25 عاما، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا واصفة ذلك بأنه "اعتداء" من السودان الذي دعت جيشه إلى التراجع لمواقعه السابقة على الحدود قبل تحركاته التي بدأها منذ شهرين