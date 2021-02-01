اعتقال 3 دواعش بالعراق بينهم مسؤول أسرى قوات الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات الأمنية العراقية إنها اعتقلت 3 دواعش بينهم مسؤول عن أسرى قوات الأمن خلال سنوات سيطرة التنظيم الإرهابي على الموصل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن فوج طوارئ الشرطة الثالث التابع لقيادة شرطة نينوى، تمكن من إلقاء القبض على3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية.

وأوضح البيان، أن "الإرهابيين الثلاثة أحدهم يعمل فيما يسمى في الشرطة الإسلامية، والآخر كان بصفة مقاتلا في (فرقة نهاوند)، أما الثالث فكان مسؤولا عن شؤون الأسرى من ضباط ومنتسبي القوات الأمنية لدى داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

وأضاف: "وقد تم القبض عليهم في منطقة حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق".

وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن أول أمس، إلقاء القبض على 7 عناصر لداعش كانوا يخططون لاستهداف محافظة الموصل بهجماتٍ إرهابية.

وتكثف القوات الأمنية من حملاتها العسكرية بملاحقة واعتقال عناصر تنظيم داعش بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب منطقة الطيران في بغداد في الشهر الماضي.

وأسفرت العمليات الأمنية التي انطلقت بعنوان "ثأر الشهداء"، رداً على الهجوم الإرهابي المزدوج الذي راح ضحيته أكثر من 150 قتيلاً وجريحاً، عن اعتقال وقتل عدد من قيادات التنظيم بينهم ما يسمى "والي داعش"، الملقب أبوياسر العيساوي.

وعاود تنظيمات داعش شن هجماتها مجدداً منذ مطلع العام الماضي بعد تراجع عملياتها عقب خسارة المدن التي احتلتها في أحداث يونيو/حزيران 2014.