خطأ بسيط يكلف الكثير عند ركن السيارة.. هل وقعت فيه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقع بعض سائقي السيارات في خطأ عند ركن مركباتهم، ويعتقدون أنه بسيط لكن في الحقيقة يضر بسلامة المركبة ويكلف الكثير.

وقدم مدير قسم خدمات ما بعد البيع في مجموعة AutoSpecCentre الروسية، إيجور سيريبرياكوف نصائح مهمة لعدم الوقوع في تلك الأخطاء، كذلك تأثيرها على السيارة.



وقال إن أحد الأخطاء التي قد تؤثر بشكل سلبي على السيارة هو ركنها لفترات طويلة وعجلاتها الأمامية مدارة بزاوية معينة، هذا الأمر قد يقلل من العمر الافتراضي لمفاصل العجلات.

كما أن الركن بهذه الطريقة يسرع من تآكل وتلف النظام الهيدروليكي للمقود في السيارات المزودة بهذه التقنية.

أضاف أن ركن السيارة بهذه الطريقة يزيد من الضغط على نظام تعزيز التحكم الهيدروليكي بالمقود ما يؤدي إلى التآكل المتسارع لمكونات هذا النظام، وقد يتسبب أيضا بتلف أو انفجار أنابيب الزيت في هذا النظام نتيجة الضغط المتواصل.

وأوضح سيريبرياكوف إلى أن ركن السيارة وعجلاتها الأمامية مدارة بزاوية معينة لفترة طويلة قد لا يؤثر على نظام تعزيز التحكم بالمقود في المركبات المجهزة بنظام كهربائي لهذا الغرض، لكن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على مفاصل العجلات.

وأكد أنه على المدى الطويل قد تتمدد أو تتلف الأجزاء المطاطية فيها، ما قد يتسبب بمشكلات في نظام التعليق بالمركبة.