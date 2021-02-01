توقيف 18 "إرهابيا" في عرسال خططوا لـ"استهداف" لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اللبناني توقيفه عناصر من تنظيم داعش"، في عرسال في منطقة البقاع، خططت لتنفيذ أعمال إرهابية.

وفي بيان لها حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، قالت قيادة الجيش إن "مديرية المخابرات في منطقة عرسال ونتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين، أوقفت مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين".

وأوضح الجيش أن هؤلاء "ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي. وقد اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم، ومتابعة إصداراته".

كما اعترف الموقوفون- وفق البيان- بـ"التخطيط للقيام بأعمال إرهابية"مشيرا إلى أنه تم "ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".

وباشر الجيش بالتحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وفق البيان الذي أكد استمرار المديرية في تنفيذ عمليات رصد وملاحقة باقي المشتبه بهم لتوقيفهم.

وشهدت منطقة عرسال المتاخمة للحدود السورية، عمليات أمنية لعل أشدها كان عام 2014، حين اندلعت مواجهات دامية بين الجيش ومسلحين مزيج من "داعش" و"جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى.

وانتهت تلك المواجهات بانسحاب الإرهابيين إلى جرود عرسال ومنطقة القلمون السورية المحاذية لها.