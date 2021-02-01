الاتحاد الاوروبي يدين بشدة الانقلاب العسكري في ميانمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دان الاتحاد الاوروبي الیوم الاثنین بشدة الانقلاب العسكري للجیش في میانمار، باعتباره "انتھاكا واضحا لدستور البلاد ومحاولة عسكریة لاسقاط ارادة الشعب".



وطالب الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة بالاتحاد الأوروبي جوزیب بوریل في بیان الجیش بالافراج الفوري وبدون اي شروط "لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي والقادة والمسؤولین الذین تم اعتقالھم بالانقلاب".

واضاف ان الاتحاد الاوروبي یدعو بشكل فوري الى اعادة السلطة للحكومة المدنیة الشرعیة وافتتاح البرلمان بشكل سریع ومشاركة جمیع النواب المنتخبین وفق دستور میانمار.