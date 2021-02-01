شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. 6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، انخفاض أعداد إصابات كورونا بتسجيل 771 إصابة جديدة و6 وفيات، وشفاء 880 حالة، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان وفقا للعين، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 319 إصابة و761 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 119 ألفًا و402 شخص، بينهم 17 ألفًا و933 حالة نشطة، ووفاة 1883 شخصًا.