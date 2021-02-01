محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دبي ظهر اليوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث ناقشا مجموعة من قضايا الوطن.



واطلعوا من سارة الأميري رئيسة وكالة الإمارات للفضاء على آخر استعدادات الفريق لوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ بتاريخ 9 فبراير بعد رحلة 493 مليون كم..

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن مسبار الأمل.. "حدث تاريخي نبدأ به احتفالات دولتنا بعامها الخمسين ويوبيلها الذهبي."

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "التقيت أخي محمد بن راشد في دبي .. تحدثنا بشأن مواصلة إنجازاتنا الوطنية خاصة في مجالات الفضاء وعلومه وفخرنا بشباب الوطن واعتزازنا بهم.. واطلعنا من سارة الأميري على مستجدات " مسبار الأمل" الذي بدأ العد التنازلي لوصوله إلى المريخ..تمنياتنا النجاح والتوفيق لهذه الرحلة التاريخية."