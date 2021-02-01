شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: 9 أيام على وصول مسبار الأمل للمريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"، إن 9 أيام تفصلنا عن وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ وتسجيل أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر.



وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "سنكون الدولة الخامسة تاريخياً التي تصل للكوكب الأحمر.. نسبة النجاح المتوقعة لدخول مدار المريخ 50٪ .. ولكننا حققنا 90٪ من أهدافنا في بناء كوادرنا ومعارفنا."