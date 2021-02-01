اخبار العالم

حاكم دبي: 9 أيام على وصول مسبار الأمل للمريخ

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: 9 أيام على وصول مسبار الأمل للمريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"، إن 9 أيام تفصلنا عن وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ وتسجيل أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر.

وأضاف  في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "سنكون الدولة الخامسة تاريخياً التي تصل للكوكب الأحمر.. نسبة النجاح المتوقعة لدخول مدار المريخ 50٪ .. ولكننا حققنا 90٪ من أهدافنا في بناء كوادرنا ومعارفنا."

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا